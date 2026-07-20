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Силиконовая иллюзия: как нейросети заставляют кукол «дышать» и двигаться

Силиконовая иллюзия: как нейросети заставляют кукол «дышать» и двигаться

Технологии совершили очередной скачок, превратив фантастику в реальность. К 2026 году разница между неодушевленным силиконом и живым человеком стала почти незаметной — владельцы кукол научились давать им вторую жизнь с помощью нейросетей.

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