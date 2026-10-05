Мнение: «Причины противостояния Саудовской Аравии и хуситов не исчерпываются религиозными аспектами», – Василий Останин-Головня

Востоковед-арабист, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в программе «Мнение» заявил, что Саудовская Аравия, пытаясь контролировать обстановку в Йемене, преследует скорее геополитические интересы, чем религиозные.
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