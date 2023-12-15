Около 18% россиян сообщили, что будут работать в новогодние праздники

Аналитики выяснили, что 18% россиян будут работать в январские праздники, передает RT. Среди них – инженеры и рабочие непрерывно действующих производств, работники ЖКХ, аптек, торговли, складов, врачи и медсестры, журналисты, водители, сотрудники полиции и служб безопасности, а также персонал гостиниц.