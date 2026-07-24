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«Ты здесь никто»: почему Наташа Королёва тридцать лет молчала о конфликте с Аллой Пугачёвой

«Ты здесь никто»: почему Наташа Королёва тридцать лет молчала о конфликте с Аллой Пугачёвой

В детстве Наташа Порывай из Киева записывала песни своего кумира с телевизора на бобины, перерисовывала её портреты из журналов и мечтала хотя бы раз вживую увидеть главную певицу советской эстрады.

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