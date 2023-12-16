Украинская теннисистка Свитолина считает, что россиянам не надо играть за Россию

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде в Париже, отметив, что россиянам не следует продолжать играть за свою страну, передает CNN.