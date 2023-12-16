Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Культенко
    Демократия ЕвропыNBC: в Испании со...
  • Олег Тимофеев
    Не сказал что быдло?Генерал США Агуто...
  • Вовладар Даров
    Ну так они сами себе выбрали хозяев из за бугра, получайте оплеухи, за чубы таскать будут как лошадей загнанных!Генерал США Агуто...

Украинская теннисистка Свитолина считает, что россиянам не надо играть за Россию

Украинская теннисистка Свитолина считает, что россиянам не надо играть за Россию

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде в Париже, отметив, что россиянам не следует продолжать играть за свою страну, передает CNN.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Русский Империалист
👎 Еще одна дебильная кастрюля с одной мозговой изаилиной, на которой сидит, родила что-то полоумное. Это и неудивительно: вирус &quot;Бандера&quot; превращает мозг в кисель. 🇷🇺😡
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх