Украинская теннисистка Свитолина считает, что россиянам не надо играть за Россию

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде в Париже, отметив, что россиянам не следует продолжать играть за свою страну, передает CNN.
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