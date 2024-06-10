Путин принял решение проиндексировать пенсии работающим пенсионерам в Камчатском крае с 2025 года

Более 25 тысяч человек работают на Камчатке после выхода на пенсию. Однако, благодаря решению президента России Владимира Путина, о котором было объявлено на пленарном заседании ПМЭФ-2024, пенсии работающим пенсионерам в регионе будут проиндексированы в следующем году.