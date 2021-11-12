По всем законам логики — это интервенция и оккупация (мои претензии)

Владимир Оробей

Студент Статейка дерьмо. Явно заказная и провокационная. Претензии к ошибочной миграционной политике, которую спешно взялись корректировать, у нас, конечно есть, но такую адскую смесь мух с котлетами, как в этом дешевом пасквиле, еще поискать...

Послушай сюда, "студент". Вот два свежих примера, что эта статья правдива, только всё чурбанское дерьмо в ней не охватишь. 1. Вчера, 12.11.2021 едет на сидении моя жена в трамвае с кучей сумок, кондуктор-чурбан, заходят его одноплеменники, одна чурка, как обычно, беременная. Чурбан хлопает жену по плечу и заявляет: уступи место беременной. Жена, естественно, послала в культурной форме эту тварь из кишлака. Не огребла наверное, только потому, что сейчас общество накалено, может поостерёгся. Ну, это ладно. 2. Сегодня захожу в магазин во дворе, а продавец-девушка жалуется своей знакомой: зашла в овощной киоск напротив (там чурка с чурбаном торгуют), они на неё смотрят, улыбаются и на своём чурбанском её матерят, обзывают между собой "в хвост и в гриву"! Они не знали, что в 90-е она убежала из их ташкента, а до этого выучила многие их маты-перематы. Сказала им в глаза, что о них думает (а до этого они к ней приходили с разными просьбами и она не отказывала), сказала, что они ублюдки. И что? Эти крысы через 5 минут прибежали к ней в магазин извиняться! Представить просто не возможно, что у них в "репах" за коктейль из дерьма и гноя! Они даже не понимают, что если ты подонок улыбаясь в глаза, материшь и обзываешь, уверенный в своей безнаказанности, то ты не имеешь права на прощение, дрянь чурбанская. Полицеонерам пора каждую чурку, после нахождения у них любого оружия, закрывать в обезьянник и доводить дело до суда с реальным сроком.