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Взял два микрокредита — третий под вопросом: новые правила для заемщиков

С 1 октября 2026 года в России действуют новые ограничения на выдачу дорогих микрозаймов. Микрофинансовые организации (МФО) не могут выдать человеку заем с полной стоимостью кредита (ПСК) выше 200% годовых, если у него уже есть два непогашенных кредита или займа с такой же стоимостью.

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