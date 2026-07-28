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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА купил Бориско у «Балтики» за 180 млн рублей. Вратарь подписал контракт по схеме «3+1» и взял 39-й номер

ЦСКА объявил о трансфере Максима Бориско . Голкипер покинул «Балтику» и заключил с армейцами контракт на три года с опцией продления еще на сезон.

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