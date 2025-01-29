«Будет висеть на Крещатике»: Террорист Ярош выдал черную метку для президента

«Правый сектор»* поменял статус: переведен из категории экстремистов в террористы. Основатель и лидер правосеков Дмитрий Ярош** сменил ориентацию: сбежал от войны, спрятался в «окоп» и увлекся поисками внутренних врагов, главным из которых майдановский антигерой называет Зеленского.