Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что расписание учебного дня должно быть комфортным для всех участников образования.
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