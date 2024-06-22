Сестра Фриске высказалась о родных Анастасии Заворотнюк

Сестра певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году от агрессивной опухоли мозга. глиобластомы, выразила восхищение семьей актрисы Анастасии Заворотнюк, чья жизнь оборвалась в этом году из-за аналогичного диагноза.