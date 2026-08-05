В Туле предложили разделить плату за услуги УК

На бизнес-завтраке, организованном ТРО «Деловая Россия» председатель комитета по предпринимательству в ЖКХ в Тульской торгово-промышленной палате Сергей Костюченков предложил инициативу о разделении платы за услуги УК на четыре компонента.
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