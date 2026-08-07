Как я собрала идеальный арсенал техники для дачи и перестала бояться работы на участке

Признаюсь честно: долгое время я воспринимала дачу исключительно как место для шашлыков и гамака. Но однажды, глядя на заросший бурьяном участок и кривые, неухоженные яблони, я поняла — пора браться за дело всерьез.
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