Незаметная угроза 2. Мины становятся «интровертами»

Появление магнитных взрывателейВ конце Первой мировой войны с развитием электротехники появились первые образцы неконтактных мин, оснащённых магнитным взрывателем, который реагировал на магнитное поле проходящего поблизости корабля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии