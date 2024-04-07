Россиянин Бахрам Муртазалиев стал чемпионом первого среднего веса по версии IBF. У Фундоры пояса WBC и WBO, Мадримов – чемпион WBA

Сегодня ночью в Германии прошел вечер бокса, где главным событием стал бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе между россиянином Бахрамом Муртазалиевым и немцем Джеком Кулкаем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии