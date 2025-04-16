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  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Названы округа России с наибольшим падением продаж новостроек в 2025 году

Названы округа России с наибольшим падением продаж новостроек в 2025 году

Наибольшее снижение спроса на новостройки произошло в Южном федеральном округе Наибольшее падение спроса на первичном рынке зафиксировано в Южном и Сибирском федеральных округах страны, а рост — в Центральном округе, где продажи увеличились преимущественно за счет Москвы В первом квартале 2025 года в России было продано 5,3 млн кв.

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