Названы округа России с наибольшим падением продаж новостроек в 2025 году

Наибольшее снижение спроса на новостройки произошло в Южном федеральном округе Наибольшее падение спроса на первичном рынке зафиксировано в Южном и Сибирском федеральных округах страны, а рост — в Центральном округе, где продажи увеличились преимущественно за счет Москвы В первом квартале 2025 года в России было продано 5,3 млн кв.