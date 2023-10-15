Минувшей ночью в Москве был зафиксирован температурный рекорд

Минимальные температуры в российской столице прошлой ночью не опускались ниже 13 градусов. Так, например, на базовой метеорологической станции на ВДНХ было плюс 13,4, а на Балчуге и вовсе на семь десятых градуса теплее, отмечает m24.
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