Инвесторы высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области

Инвестиционный климат в Нижегородской области продолжает улучшаться. Согласно результатам опроса, проведенного среди инвесторов, коэффициент удовлетворенности Корпорации развития Нижегородской области составил 4,99 балла из 5 возможных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии