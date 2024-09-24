Конкурент Li Auto L6 от производителя пылесосов Roborock официально вышел в России. Гибридный внедорожник Polarstone 01 получил ОТТС

Дилеры и частные продавцы уже некоторое время ввозят в Россию гибридный внедорожник Polarstone 01 по собственной инициативе (с января по август текущего года на учет поставили 344 единицы), но сейчас все изменится: Polarstone 01 получил Одобрение типа транспортного средства, действующее до 17 сентября 2027 года.