В России начали искать способы спасти угольную отрасль

На фоне убыточности экспорта и нарастающих проблем в российской угольной отрасли Министерство энергетики предложило всем участникам транспортной цепочки, то есть в первую очередь ОАО «РЖД» и портовым терминалам, поддержать компании крупными скидками.
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