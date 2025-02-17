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В России начали искать способы спасти угольную отрасль

В России начали искать способы спасти угольную отрасль

На фоне убыточности экспорта и нарастающих проблем в российской угольной отрасли Министерство энергетики предложило всем участникам транспортной цепочки, то есть в первую очередь ОАО «РЖД» и портовым терминалам, поддержать компании крупными скидками.

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