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    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
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Страшное горе: смерть пришла в семью Раймонда Паулса

Композитор прожил с любимой женщиной 61 год, отпраздновав бриллиантовую свадьбу.Буквально несколько часов назад стало известно о страшном горе, случившемся у Раймонда Паулса: умерла его любимая жена Лана Паула, в девичестве Светлана Епифанова.

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