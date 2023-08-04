Страшное горе: смерть пришла в семью Раймонда Паулса

Композитор прожил с любимой женщиной 61 год, отпраздновав бриллиантовую свадьбу.Буквально несколько часов назад стало известно о страшном горе, случившемся у Раймонда Паулса: умерла его любимая жена Лана Паула, в девичестве Светлана Епифанова.