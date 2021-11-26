Трамваи перестанут ходить по Дальневосточному до середины декабря

Причина ограничений — дорожные работы. С 1:30 27 ноября на Дальневосточном проспекте начинаются путевые работы, из-за которых закроют трамвайное движение от ж/д путепровода до Зольной улицы.
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