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Трамваи перестанут ходить по Дальневосточному до середины декабря

Причина ограничений — дорожные работы. С 1:30 27 ноября на Дальневосточном проспекте начинаются путевые работы, из-за которых закроют трамвайное движение от ж/д путепровода до Зольной улицы.

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