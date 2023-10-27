Метеоролог Шувалов: Ледяные дожди ожидаются на Урале и в Самаре

Метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил, что с субботы, 28 октября, мокрый снег, метели и ледяные дожди прогнозируются на территориях средней полосы Европейской части России, в Поволжье и на Урале.
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