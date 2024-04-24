Дмитрий Артюхов провел встречу с журналистами о важных аспектах развития региона

В ходе беседы присутствующие представители различных СМИ, включая федеральные, региональные и муниципальные издания, а также представители Донецкой Народной Республики, имели возможность задать вопросы главе Ямала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии