Царьград
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Царьград

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Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Как почитаешь Царьград,так уже и войну проиграли.....в военное время таких паникеров стреляли......Враньё об ССО КНД...
  • Амара Карпова
    мало для этой грязной шлюхи🤮Апелляция оставил...
  • Амара Карпова
    Уберите эту грязную шлюху-наркоманку🤮💩Пост в Instagram*...

Премьер-министр Армении Пашинян отправился в Москву

Премьер-министр Армении Пашинян отправился в Москву

Он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.Премьер-министр Армении Никол Пашинян рано утром вылетел в Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

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