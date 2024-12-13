Премьер-министр Армении Пашинян отправился в Москву

Он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.Премьер-министр Армении Никол Пашинян рано утром вылетел в Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии