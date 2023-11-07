7 туристических мест Индии для иностранных туристов в 2023 году

Индия – действительно разнообразная страна, как в культурном, так и в географическом плане. Нет двух одинаковых городов и штатов! А это значит, что по всей стране есть множество удивительных мест отдыха для разных типов путешественников.
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