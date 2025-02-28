Positive Technologies помогла Veeam защитить сервис резервного копирования

Разработчик решений для резервного копирования Veeam Software оперативно устранил уязвимость в своей платформе управления Veeam Service Provider Console (VSPC) благодаря информации, предоставленной экспертом Positive Technologies (PT).
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