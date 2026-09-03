Россия закроет отделения Института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Такая мера будет принята в ответ на закрытие германскими властями Русского дома в Берлине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Трамп заявил о го...
- Всероссийская про...
- ВС Как исторический ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым