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Контрудар ВСУ не помог — «Волчанский котёл» захлопнулся

Контрудар ВСУ не помог — «Волчанский котёл» захлопнулся

     Бандеровцам остаётся сдаться или расползтись по лисьим норам в ожидании смерти В Харьковской зоне безопасности подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль н.

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