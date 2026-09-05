Бандеровцам остаётся сдаться или расползтись по лисьим норам в ожидании смерти В Харьковской зоне безопасности подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий взяли под контроль н.
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