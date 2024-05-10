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Осака об игре на грунте: «Меня очень вдохновляют удары Рублева»

Осака об игре на грунте: «Меня очень вдохновляют удары Рублева»

Японка вышла во второй круг, где сыграет с Дарьей Касаткиной. – Куда вы ездили тренироваться после Мадрида и на чем делали акценты в этом тренировочном блоке? – Я поехала на Мальорку.

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