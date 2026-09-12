Воробьев поздравил ветерана ВОВ из Пущина Вагина со 100-летием

Ветеран Великой Отечественной войны из Пущино Александр Вагин отметил 100-летний юбилей. Поздравления в телеграм-канале опубликовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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великое поколение,низкий поклон им.