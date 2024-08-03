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Олимпиада-2024. Баскетбол. Женщины. Китай – Пуэрто-Рико, Сербия против Испании

Китай встретится с Пуэрто-Рико, Сербия сыграет с Испанией. Олимпиада-2024 Париж, Франция Баскетбол Женщины Групповой этап Группа А Китай жен – Пуэрто-Рико жен Дата проведения 3 августа, 12.

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