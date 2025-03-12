В Тульской области создали рекомендации по обустройству пляжных зон

В Тульской области разработаны рекомендации по обустройству пляжных зон. Об этом рассказал зампредседателя регионального правительства Наталья Аникина на семинаре о межведомственном взаимодействии по газификации и благоустройству.
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