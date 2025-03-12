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  • Серж Брукс
    В Смоленской области можно смело декларировать таких земель на 200 тысяч га и ни кого это не задевает.Несколько лет н...В Тульской област...
  • Eduard
    Собак и кошек любить надо и вас любить будут,а люди это шмаровозы,предадут за 2 секунды.Даже близкие родственники)Россияне оценили ...
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    Себя,чинушь усыпите! Людей больше чем животин,а толку меньше!Россияне оценили ...

В Тульской области создали рекомендации по обустройству пляжных зон

В Тульской области создали рекомендации по обустройству пляжных зон

В Тульской области разработаны рекомендации по обустройству пляжных зон. Об этом рассказал зампредседателя регионального правительства Наталья Аникина на семинаре о межведомственном взаимодействии по газификации и благоустройству.

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