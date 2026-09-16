У ВС РФ появился шанс разгромить одну из лучших частей ВСУ, заявил военэксперт

Обстановка на Краснолиманском направлении продолжает оставаться крайне напряжённой. Несколько месяцев подряд противник не прекращает атак, и именно здесь сейчас решается судьба одного из ключевых узлов всей обороны ВСУ на востоке.
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