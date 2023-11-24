Анна Семенович пожаловалась на давление общества из-за отсутствия у неё мужа и детей

Типичная фемка - Я рождена для счастья, а моё счастье исключает бессоные ночи с малышом и смену обосранных подгузников. Моё счастье ходить торговать фейсом и бидонами, а бидоны от лактации потеряют форму и я лишусь "визитной карточки". На куй мне такое "счастье"?

Николай Герасименко

"Пожаловалась на давление общества", пипец! Да если бы здесь о ней не упоминали, я бы и не вспомнил о её существовании, а не то чтобы обсуждал её семейное положение.