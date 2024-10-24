Стиль минимализм в одежде 2024: модные и эффектные образы (+20 фотоидей)

Минимализм присутствует в различных сферах: интерьере, моде и стиле жизни. Образ исключает любое проявление ярких и броских деталей, это касается не только предметов гардероба, но макияжа, маникюра и прически.
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