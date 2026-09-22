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The Eurasia Daily news agency

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Zelensky said at a meeting with Trump that he hopes to end the war before winter.

Zelensky said at a meeting with Trump that he hopes to end the war before winter.

At a meeting with Trump in Zelensky said in New York that he hopes to end the war before winter. He said this at a joint briefing before the start of the negotiations.

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