Эксперты МАГАТЭ сделали вывод, что пожар на ЗАЭС начался не в градирне

Доказательства, собранные экспертами МАГАТЭ, позволили сделать вывод о том, что пожар начался не у охладительной башни на Запорожской АЭС, 14 августа заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, его вывод опубликован в заявлении МАГАТЭ.