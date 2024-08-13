Эксперты МАГАТЭ сделали вывод, что пожар на ЗАЭС начался не в градирне

Доказательства, собранные экспертами МАГАТЭ, позволили сделать вывод о том, что пожар начался не у охладительной башни на Запорожской АЭС, 14 августа заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, его вывод опубликован в заявлении МАГАТЭ.
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