Финал турнира по мини-футболу среди мусульманских общин пройдет в Щелкове

Финал восьмого турнира по мини-футболу среди мусульманских общин пройдет в Подмосковье 27 октября. Соревнования проведут в Щелкове, в них будут участвовать команды из Электростали, Подольска, Коломны, Истры, Егорьевска и Дубны.
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