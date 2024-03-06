Умирают ли малые города в России? Ответ на скандальное видео актёра Селина.

Краткий пересказ того, что произошло. Известного актера Сергея Селина попросили сняться в неком ролике, где он должен был зачитать такой текст: – Здравствуйте! Меня зовут Сергей Селин, я актер и по долгу службы часто бываю в глубинке – в самой настоящей, непарадной России.
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