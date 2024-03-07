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Дмитрий Киселев заговорил о 4 мостах Германии. Что это за "законные цели"?

Дмитрий Киселев заговорил о 4 мостах Германии. Что это за "законные цели"?

Для тех, кто не смотрел. Известный журналист и гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в свой аналитической программе рассуждал, по каким объектам в Германии Россия могла бы нанести ответный удар, в случае, если бы выведенные на чистую воду немецкие генералы все-таки поучаствовали бы в ударе по Крымскому мосту.

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