Дмитрий Киселев заговорил о 4 мостах Германии. Что это за "законные цели"?

Для тех, кто не смотрел. Известный журналист и гендиректор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в свой аналитической программе рассуждал, по каким объектам в Германии Россия могла бы нанести ответный удар, в случае, если бы выведенные на чистую воду немецкие генералы все-таки поучаствовали бы в ударе по Крымскому мосту.