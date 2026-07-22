Оттава готова обеспечить «коалицию желающих» пушечным мясом

На Украине Канада видит возможность выйти из тени США Александр Храмчихин Фото: Константин Сазончик/ТАСС В географическом плане Канада — почти зеркальное отражение России, находящейся от нее с другой стороны Северного полюса.
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