БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Оттава готова обеспечить «коалицию желающих» пушечным мясом

Оттава готова обеспечить «коалицию желающих» пушечным мясом

На Украине Канада видит возможность выйти из тени США Александр Храмчихин Фото: Константин Сазончик/ТАСС В географическом плане Канада — почти зеркальное отражение России, находящейся от нее с другой стороны Северного полюса.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Наверное, всё-таки не &quot;Пирана&quot;, а &quot;Пиранья&quot;? Наверное, всё-таки не &quot;Кугар&quot;, а - &quot;Кугуар&quot;? Кто берётся за технический перевод без предварительного знакомства со спецлексикой?
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4 н.