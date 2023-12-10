Стало известно, что Алла Пугачева “вставляла палки в колеса” певице Валерии. Недавнее заявление Иосифа Пригожина шокировало общественность.
Что не поделили Орбакайте с Валерией – многолетняя тайна раскрыта
Комментарии
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КЗ
Клавдия Золотых
ну сейчас нет Пугачевой и где Валерия??? в каких концертах она светится? только в сборных....зря Пригожин жалуется....Молодые сейчас в моде..а Валерии простите за 50. ну кому охота слушать фонограмму?.....
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13 час.
ТБ
Татьяна Бут
А зачем ей мотаться по стране. У нее уже есть все что ей нужно. А на жизнь она заработает и в Москве.
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4 час.
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