Что не поделили Орбакайте с Валерией – многолетняя тайна раскрыта

ну сейчас нет Пугачевой и где Валерия??? в каких концертах она светится? только в сборных....зря Пригожин жалуется....Молодые сейчас в моде..а Валерии простите за 50. ну кому охота слушать фонограмму?.....

ТБ

Татьяна Бут

А зачем ей мотаться по стране. У нее уже есть все что ей нужно. А на жизнь она заработает и в Москве.