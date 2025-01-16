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По делу об убийстве генерала Кириллова арестованы баталхаджинцы* Точиев и Падиев

По делу об убийстве генерала Кириллова арестованы баталхаджинцы* Точиев и Падиев

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела о совершении в Москве террористического акта, повлёкшего смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова.

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