Отставки главы Минобороны Украины Михаила Федорова и главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Александра Сырского могли бы стать сюрпризом, учитывая поведение украинского лидера Владимира Зеленского перед союзниками.
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