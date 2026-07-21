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В МИД России прокомментировали отставки Сырского и Федорова

В МИД России прокомментировали отставки Сырского и Федорова

Отставки главы Минобороны Украины Михаила Федорова и главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Александра Сырского могли бы стать сюрпризом, учитывая поведение украинского лидера Владимира Зеленского перед союзниками.

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