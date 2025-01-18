Гороскоп с 20 по 26 января 2025: время для серьезных покупок

Можно ожидать довольно деловой недели Istock/Valerii Apetroaiei Несмотря на то, что неделя будет довольно деловой, стоит повременить в первые дни недели с началом проектов, так как в это время следует проявлять максимум осторожности в выполнении любой задачи.
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