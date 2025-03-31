Минобороны: российская армия уничтожила опорный пункт ВСУ

Для этого был использован ранее захваченный беспилотник Операторы беспилотников группировки войск «Днепр» ликвидировали опорный пункт украинской армии в Запорожской области при помощи ранее захваченного средствами радиоэлектронной борьбы дрона противника, сообщили в Министерстве обороны России.
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