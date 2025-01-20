Собянин: 17 предприятий в 2024 году стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

Широкий пакет налоговых и таможенных преференций доступен 118 высокотехнологичным компаниям столицы Семнадцать предприятий в прошлом году получили статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».
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