Расчет ударных FPV-дронов взвода беспилотных систем штурмового отряда 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразил британский бронеавтомобиль Mastiff с боевиками ВСУ на Краснолиманском направлении.
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