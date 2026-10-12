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МО: дроноводы «Запада» поразили Mastiff с солдатами ВСУ под Красным Лиманом

МО: дроноводы «Запада» поразили Mastiff с солдатами ВСУ под Красным Лиманом

Расчет ударных FPV-дронов взвода беспилотных систем штурмового отряда 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразил британский бронеавтомобиль Mastiff с боевиками ВСУ на Краснолиманском направлении.

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